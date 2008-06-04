Ющенко вважає, що Росія на межі великої помилки

Президент України називає великою політичною помилкою спроби перегляду Договору між Україною і Росією про дружбу співпрацю і стратегічне партнерство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу після переговорів з Президентом Словенії Данілом ТЮРКОМ.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що на сьогодні відносини між Україною и Росією мають найвищий статус – стратегічного партнерства, і це визначено в Договорі про дружбу.

«Я переконаний, що є великою політичною помилкою піддавати ревізії характер цих відносин, але очевидно, що не все залежить від української сторони», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО офіційно заявив, що Україна відповідально ставиться до відносин з РФ.

«Ми розцінюємо ці відносини, як відносини між двома сусідами, вічними сусідами. Ми будуємо їх на принципах, які засвідчують, як на державному, так і на людському рівні велику повагу до російської держави, російського народу. Я ніколи не допускав і не буду допускати ті тональності чи застосування слів для характеристики цих відносин, які б дискредитували державу чи двосторонні стосунки», - сказав Президент України.

Водночас він вчергове наголосив, що Україна є суверенною державою і тому вибудовуватиме свою зовнішню політику, виходячи із національних інтересів. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна будує свою політику не проти третьої сторони, не проти будь-якого сусіда. Він підкреслив, що на території України не будуть розміщуватись жодні військові бази інших країн.

В.ЮЩЕНКО також підтвердив готовність України надати відповідні гарантії на найвищому рівні, «щоб відвести будь-які підозри».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 червня, Державна дума Російської Федерації прийняла заяву, в якій пропонує керівництву країни у разі приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО або форсування вступу до Альянсу вважати це її одностороннім виходом з Договору про дружбу, співпрацю і партнерство, і розглянути питання про вихід Росії з цього документа.