Криза F-16 в Україні: Нідерланди погодились допомогти з обслуговуванням винищувачів

Єттен погодився, що Україні потрібно більше засобів для технічного обслуговування, запчастин та боєприпасів для її парку винищувачів F-16.

Нідерланди допоможуть Україні з технічним обслуговуванням, запчастинами та боєприпасами для винищувачів F-16. Про це заявив прем’єр-міністр Нідерландів Роб Єттен після телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським в мережі Х.

"Росія свідомо атакує цивільні об’єкти та енергетичну інфраструктуру, прагнучи зробити українські міста непридатними для життя та зруйнувати економіку цієї зими. Ми не можемо цього допустити. Ми з президентом Зеленським обговорили останні події на фронті. Подальше посилення протиповітряної оборони України – це буквально питання життя і смерті", - зазначив він.

Зокрема, Єттен погодився, що Україні потрібно більше засобів для технічного обслуговування, запчастин та боєприпасів для її парку винищувачів F-16.

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"Я запевнив, що Нідерланди допоможуть Україні в цьому питанні. Разом із міжнародними партнерами Нідерланди залишаються непохитними у своїй підтримці України. Ми також уважно стежимо за російськими провокаціями, спрямованими проти інших країн", - наголосив він.

Українським пілотам F-16 доводиться економити

Як повідомляв УНІАН, в умовах недостатніх поставок ракет AIM-9 Sidewinder та AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) українським пілотам F-16 доводиться економити постріли та покладатися на вбудовані в літаки гармати.

Високий темп експлуатації вичерпує запаси ракет України, а також збільшує навантаження на F-16. Особливо на тлі того, що літаки стали важливою складовою ППО.

В аналізі військового порталу TWZ автори наголошують, що кожен виліт скорочує інтервали планових оглядів винищувачів і що чим більше винищувач використовується, тим ретельніші перевірки йому потрібні. Все це збільшує навантаження на мережу технічного обслуговування.

Додаткова складність полягає також у наявності ракет класу "повітря-повітря". Автори зазначили, що ракети AMRAAM використовуються не тільки українськими F-16, а й ЗРК NASAMS. Таким чином, один і той самий західний ланцюг поставок має забезпечувати як операції винищувачів, так і деякі зенітні ракетні комплекси України. Крім того, запаси ракет у світі скоротилися через інтенсивність бойових дій в Україні та на Близькому Сході.

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