Сили оборони відкинули окупантів у Харківській області, - аналіз ISW

Водночас російським військам вдалося проникнути на інші ділянки тієї ж місцевості.

Українські Сили оборони відкинули ворога та зачистили ділянку лісу поблизу Вовчанська в Харківській області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, українська бригада, що діє на півночі Харківської області, опублікувала кадри та заявила про звільнення лісового масиву площею 10 квадратних кілометрів на північний схід від Вовчанських Хуторів (на схід від Вовчанська). При цьому в ході операції, що проводилася на цій території, було вибито три російські диверсійні групи.

Водночас аналітики зазначають, що російським військам вдалося проникнути на інші ділянки тієї ж місцевості.

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Зокрема, противник, ймовірно, просунувся в північно-східній частині Вовчанська, на північ від Вовчанських Хуторів та на північ від Зибіно.

Новини з фронту

Як пишуть аналітики, Росія зосередила одразу чотири армії на відносно вузькій ділянці фронту всього в 50 км для наступу на місто Добропілля Донецької області, і тут розгортається, ймовірно, найбільша битва російсько-української війни.

Водночас Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що українська наступальна операція на Лиманському напрямку, ймовірно, перешкоджатиме спробам Росії штурмувати Слов’янськ зі сходу. Крім того, вона може зірвати плани російського військового командування щодо широкого оточення оборонного поясу.

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