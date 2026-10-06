Польща перекидає на кордон з Україною війська, танки і системи Patriot, - міністр

Польща посилює військову присутність у прикордонному Люблінському регіоні.

Польща планує посилити кордон з Україною, направивши до прикордонного Люблінського регіону нові військові частини, а також танки Abrams і системи Patriot. Як пише wiadomosci.onet.pl, про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

"Кілька тижнів тому я ухвалив рішення про розгортання батарей Patriot у Люблінському регіоні. Я маю намір відвідати дислокованих тут військовослужбовців, які забезпечують захист регіону. Це перший випадок розгортання батарей Patriot у районі Любліна", – заявив він.

Також, за словами міністра, було ухвалено рішення про розширення підрозділів Збройних сил Польщі. Зокрема, буде сформовано нову механізовану бригаду, а також розміщено бригаду безпілотних систем, батальйон і додатковий підрозділ ППО з системою Patriot.

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Так, 18-та мотострілецька бригада дислокуватиметься в Білгораї, де також планується розмістити підрозділи протиповітряної оборони. Крім того, Косиняк-Камиш оголосив про створення підрозділу безпілотних систем у Лукуві та бази армійської вертолітної авіації у Свіднику, а також про розширення об’єкта в Собешині, де вже діє навчальний центр Академії ВПС Польщі. Також в аеропорту Любліна будуть розміщені вертольоти сухопутних військ.

Усі ці заходи значно зміцнять обороноздатність регіону, в якому вже дислокуються такі з’єднання, як 19-та Люблінська механізована бригада, на озброєнні якої перебувають танки M1A1 Abrams, 2-й розвідувальний полк, 18-й зенітний полк та 2-а Люблінська бригада територіальної оборони.

Країни НАТО готуються до війни

Раніше FT повідомляло, що Естонія перекидає елітні війська ближче до кордону з Росією та закуповує далекобійне озброєння, готуючись до оборони від російського вторгнення.

ЗМІ пишуть, що в НАТО активно працюють над стратегією стримування будь-якого потенційного вторгнення Росії. Але на випадок російського нападу розробляється сценарій досягнення швидкої перемоги.

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