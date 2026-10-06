Спалах чуми в Росії: Трамп запропонував допомогу

Трамп заявив, що США готові допомогти Росії, якщо там справді виникла проблема з небезпечною інфекцією.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть допомогти Росії на тлі інформації про можливий випадок смерті від чуми в Іркутській області. Про це він сказав журналістам у Білому домі, передає CNBC.

За словами Трампа, у Росії цей випадок назвали "пневмонією". Він також заявив, що раніше подібні захворювання лікували простіше, а тепер "мікроби стали непропорційно сильнішими".

"Ми їм допоможемо. Ми завжди допомагаємо тим, у кого подібна проблема", – сказав Трамп.

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Водночас держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон стежить за ситуацією в Росії, але не вважає її приводом для занепокоєння, передає The Guardian.

"Між США і Росією, очевидно, поїздки дуже обмежені. Але якщо щось подібне виходить, воно дуже швидко поширюється", – зазначив Рубіо.

Спалах чуми в Росії - що відомо

Нагадаємо, 25 вересня 27-річна співробітниця Іркутського протичумного інституту Дар’я Шипілова розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. 29 вересня жінку госпіталізували із симптомами важкої пневмонії. У ніч проти 2 жовтня вона померла.

Після цього на низці об’єктів Іркутська запровадили карантин, а майже 200 людей, які контактували із Шипіловою, взяли під медичний нагляд.

Водночас російська влада не підтвердила випадок чуми. Причиною смерті жінки назвали "пневмонію невідомої етіології". Чума є бактеріальним захворюванням, яке потенційно може загрожувати життю, однак за своєчасного лікування антибіотиками її можна вилікувати.

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