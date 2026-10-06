В Україні подорожчав долар: курс валют у банках та обмінниках сьогодні

Продати долар можна в середньому за курсом 44,74 грн, а євро – 50,17 грн.

Курс долара до гривні в банках України у вівторок, 6 жовтня, зріс на 11 копійок і складає 45,36 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,74 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 6 копійок і становить 50,97 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,17 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 45,00 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,85 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 50,97 грн/євро, а курс продажу - 50,65 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 6 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 45,06 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 5 жовтня - 44,99 гривні за долар).

Щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,48 гривні за один євро, тобто гривня зміцнилася на 5 копійок.

Аналітики інвестгрупи ICU зазначили, що НБУ у вересні продав рекордний обсяг валюти – 5,5 мільярда доларів, що стало історичним максимумом Водночас у жовтні регулятор, імовірно, продовжить стримувати різку девальвацію гривні, але поступово наближатиме курс долара до 45,8 грн.

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