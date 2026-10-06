Україна знайшла спецсталь для мостів: інженер розкрив важливу деталь

Українські фахівці вже мають досвід будівництва великих металевих мостів під час війни, а сталь для таких робіт можуть оперативно знаходити та постачати.

Україна має можливості оперативно знаходити та постачати спеціальну сталь, необхідну для будівництва й відновлення мостів. Про це в інтерв'ю NV розповів архітектор та інженерний експерт Олег Гречух.

За його словами, одним із прикладів є Чернігів, де під час повномасштабної війни збудували великий суцільнозварний металевий міст.

"Його змонтували у 2023 році – і все це буквально за сотню кілометрів від кордону з ворогом", – зазначив Гречух.

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Ще один приклад – міст у Києві біля станції метро "Чернігівська", який також збудували зі спеціальної сталі.

Водночас підрядники не розкривають, де саме закуповують такий метал і чи є в Україні стратегічні запаси цієї сталі.

"Але ми наочно бачимо головне: коли є чіткий план, проєкт, фінансування і завдання – матеріали знаходяться", – заявив експерт.

На думку Гречуха, наявність можливостей для оперативного постачання спеціальної сталі є важливим чинником для відновлення мостової інфраструктури в умовах війни.

Мости Києва зазнали ударів - що відомо

Раніше повідомлялося про серію ударів російських військ по мостах у Києві. Зокрема, було атаковано Південний міст – там пошкодили опору, відбійник і захисне бетонне покриття метрополітену.

Згодом Росія завдала серії ударів по Північному мосту, внаслідок чого в ньому утворився пролом.

Через пошкодження рух найбільшими мостами столиці перекривали та обмежували. Це спричинило транспортні проблеми в місті, а громадський транспорт працював за зміненими маршрутами та з відхиленнями від графіка.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи ці атаки, заявив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до ескалації війни. Він прагне щодня посилювати повітряні удари по різних об'єктах України, зокрема, мостах та центрам обробки даних, від яких залежить життя простих людей.

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