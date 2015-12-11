6 депутатів запропонували Раді знову спробувати звільнити Квіташвілі

Відповідний проект постанови №3625 був зареєстрований у ВР 10 грудня.

Текст документа поки відсутній на сайті парламенту.

Авторами документа є Ольга Богомолець, Сергій Березенко ("Блок Петра Порошенко"), Олег Мусій (позафракційний), Ігор Шурма ("Опозиційний блок"), Олександр Біловол та Андрій Шипко (депутатська група "Відродження")

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Нагадаємо, Квіташвілі сам подав у відставку ще 2 липня, але на даний момент все ще не звільнений Верховною Радою.

17 вересня парламент розглядав це питання, але рішення не набрало необхідної кількості голосів депутатів.