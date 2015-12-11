Порошенко заявив про загрозу єдності країни

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, сьогодні Порошенко провів зустріч із представниками громадськості, органів влади та науковцями щодо створення Ради з питань національної єдності.

Звертаючись до присутніх, глава держави зазначив, що нині, поряд із завданнями захисту територіальної цілісності України, її економічного відновлення не менш важливим є питання її гуманітарного, культурного розвитку та консолідації суспільства.

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«Нам потрібно відновити майданчик, де б ми могли обговорювати гуманітарні питання. Впевнений в тому, що саме в цьому колі ми можемо говорити про найболючіші питання, які сьогодні має наша держава, – питання національної єдності», – сказав Порошенко.

Говорячи про завдання новостворюваної Ради, глава держави зазначив: «Питання нашого гуманітарного розвитку маємо вирішувати так, щоб переконливо продемонструвати унікальну українську ідентичність, бо таких, як ми, в світі більш немає».

«Маємо зміцнювати і консолідувати наші тили для того, щоб міцнішим було наше положення на фронті. Бо коли у нас буде міцний тил – єдиний, ефективний – перемога буде невідворотною», – наголосив президент.

Президент зазначив, що зараз агресор спрямував свої зусилля на дестабілізацію ситуації всередині країни, розвиток діяльності диверсійних груп, через що є загроза єдності країни.

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«Всю гостроту атак агресор зараз спрямовує в цьому напрямку, розуміючи, що питання створення «Новоросії» поховане завдяки ефективним діям наших Збройних сил», – констатував Порошенко.

Глава держави підкреслив, що у такий складний час українське суспільство чи не вперше за свою історію консолідоване.

«Вперше не просто за 24 роки незалежності, а за багато десятиліть, а можливо й століть, Україна, народ зараз демонструє єдність», – сказав президент, назвавши це справжнім досягненням сучасних українців.

Він наголосив, що суспільство більше не розколюють питання мови, євроінтеграції, НАТО.

«Не хвилює нас зараз проблема НАТО. Навпаки – є дуже чітке і сформульоване питання до влади, чому ми не активізуємо процеси входження до Північноатлантичного альянсу. І опонентів майже не існує. Не існує питання вступу до Європейського Союзу», – зазначив Порошенко.

Глава держави наголосив, що 60% тих, хто зі зброєю в руках боронить країну на сході, – російськомовні.

«Люди, які говорять російською мовою, люблять Україну аж ніяк не менше, ніж ми її любимо українською», – заявив він.

Всі ці факти дуже переконливо доводять, що попередній розкол у зазначених питаннях був штучним, організованим політиками, які намагалися дуже ефективно його експлуатувати, впевнений глава держави.

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За словами президента, окрему увагу під час своєї роботи Рада з питань національної єдності приділятиме питанню релігії.

На його переконання, Церква має об'єднувати країну. Водночас президент наголосив, що не втручатиметься у діяльність Церкви, яка має бути незалежною.

«Мати єдину Церкву – це не воля президента, уряду чи рішення Верховної Ради. Це воля народу, який здатен продемонструвати єдність», – сказав він.