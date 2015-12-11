У Франції назвали "справжньою небезпекою" порушення режиму тиші в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол Франції при ООН Франсуа Делатр сказав під час чергового засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

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"Ситуація на місцях серйозно змінюється і ми усвідомлюємо усі складнощі. Тенденція до розширення насилля та порушення припинення вогню з початку листопада є справжньою небезпекою. Ці порушення повинні припинитися. Дуже важливо відвести важке озброєння, як це було погоджено. Це потрібно зробити якомога швидше", - наголосив Делатр.

Як зазначив посол, СММ ОБСЄ на Донбасі повинна на Донбасі мати можливість повністю виконувати покладені на неї обов’язки.

"Спостерігачам необхідно надати повний доступ на підконтрольні сепаратистам території, в тому числі вздовж міжнародного кордону України з Росією у відповідності з положеннями мінських угод", - наголосив посол.

Делатр також сказав, що дуже важливо, щоби місія могла створити якомога більше передових постів у відповідності до покращення можливостей для здійснення спостереження за ситуацією на Донбасі.

Окрім того, він заявив, що вивід усіх військ та озброєння повинен відбуватися без затримок.

Також він заявив, що відсутність домовленостей в рамках робочої підгрупи з політичних питань Тристоронньої контактної групи по Донбасу "уповільнює політичне врегулювання в Україні".

У зв’язку з цим він заявив: "ми очікуємо, що представники української влади та сепаратисти візьмуть конструктивну участь у дискусіях та сформують проект для проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей із дотриманням міжнародних стандартів ОБСЄ".