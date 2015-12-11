Прогресу у виконанні домовленостей про відведення важкого озброєння поки що не досягнуто - ОБСЄ

Про це голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, посол Ертугрул Апакан сказав під час засідання Ради безпеки ООН по Україні.

«16 жовтня ми повідомили сторонам про режим верифікації, однак суттєвого прогресу на шляху повного виведення важкого озброєння поки ще не відзначається, тому я закликаю сторони до співпраці», - сказав Апакан.

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Він зазначив, що спостерігається відведення важких озброєнь, але, як і раніше, існують «неув'язки, складнощі і проблеми».

«Ми просимо всі сторони дотримуватись досягнутих домовленостей і за буквою, і за духом»,- додав Апакан.

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Він також повідомив, що СММ ОБСЄ розширюватиметься.

«Ми будемо збільшувати кількість спеціалістів до березня, будемо розширювати присутність таким чином у зоні конфлікту», - сказав Апакан.