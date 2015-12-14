Аграрії претендують на третину місць у наступному парламенті

Аграрна партія України готується брати участь у виборах до Верховної Ради, незалежно від того, будуть вони достроковими чи плановими. Про це заявив лідер Аграрної партії України Віталій Скоцик 13 грудня під час VII партійного з’їзду, що відбувся у Палаці «Україна» у Києві.

В загальному підсумку місцевих виборів 2015 партія отримала середній показник по Україні 7,9 % та п’яте місце за кількістю обраних депутатів місцевих рад, перше місце за ефективністю кампанії, якщо оцінити кількість висунутих кандидатів і отриманих депутатських мандатів, друге місце за кількістю голів новостворених громад та третє місце – за кількістю обраних від неї депутатів новостворених громад і за кількістю міських та селищних голів.

Віталій Скоцик наголосив, що метою політсили є отримання не менш ніж 30% місць у Верховній Раді, тобто 160-165 депутатських мандатів. «Ми будуємо партію не від «грошового мішка». Ми будуємо справжню демократичну силу «знизу» - від людей, і вже зараз представляємо інтереси всієї України», – сказав лідер аграріїв.

«Аграрна партія планує закріпитися в трійці партій-лідерів і стати основою політичної системи держави. Здобути необхідний результат на найближчих парламентських виборах можна розбудувавши структуру партії так, щоб на кожні півсотні виборців працював бодай один активіст», - підкреслив Віталій Скоцик.

Підтримати колег приїхали європейці, з привітальним словом від голови Польської селянської партії на з’їзді виступив Анжей Бутра – президент районних структур Польської селянської партії.

Анжей Бутра підкреслив, що сьогодні польське сільське господарство є найбільш конкурентоздатним у ЄС: «Цей успіх, досягнутий завдяки дотаціям та підтримці європейських структур, зумовив появу заможного польського села. Польські ґрунти менш родючі, ніж українські, однак поляки займаються більш прибутковими й водночас екологічними культурами, не маючи проблем зі збутом навіть попри російські санкції».

Українських аграріїв від імені Хорватської селянської партії листом привітав її лідер Бранко Хрг.

«Фермери всієї Європи заслуговують на краще ставлення та розуміння, адже вони є не лише виробниками, а й захисниками навколишнього середовища та хранителями традицій. Аграрії та близькі за ідеологією партії всього світу мають більш тісно співпрацювати й обмінюватись досвідом та ідеями заради процвітання всіх сільських територій», - сказано у привітанні.

Також під час з’їзду було оновлено керівні органи партії, політраду та вручено партійні квитки новим членам партії, зокрема чемпіонці світу із спортивної гімнастики Стеллі Хлус-Захаровій.