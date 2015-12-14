Україна виконала 10 з 16 рекомендацій щодо боротьби з корупцією - GRECO

Група держав проти корупції Ради Європи (GRECO) констатує, що Україна задовільно виконала 10 з 16 рекомендацій у сфері боротьби з корупцією.

Про це йдеться у доповіді GRECO, оприлюдненій сьогодні у Раді Європи, передає власний кореспондент УНІАН.

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Зокрема, в GRECO констатують, що Україна "провела досить великі реформи кримінального законодавства стосовно корупційних правопорушень". Так, були ухвалені зміни до законів щодо "різних елементів, пов'язаних з підкупом, а також з використанням впливу в корисливих цілях".

Також частково були виконані рекомендації, які стосуються хабарництва у приватному секторі. "Закон, як і раніше, поширюється тільки на юридичні особи (підприємства, установи чи організації)", - зазначається у доповіді.

Крім того, за ці правопорушення було посилено покарання, і зараз воно відповідає вимогам Конвенції про корупцію у контексті кримінального права Ради Європи.

"Україні слід віддати належне за ці зусилля", - наголошують в GRECO.

Серед вимог, які Україна виконала частково, зазначено внесення змін до законодавства щодо криміналізації хабарництва у приватному секторі економіки, щоб "чітко були охоплені всі особи, які керують або працюють у будь-яких організаціях приватної власності".

Говорячи про виконання Україною рекомендацій щодо прозорості фінансування політичних партій, у доповіді констатується, що необхідно повністю виконати ще п'ять з дев'яти рекомендацій.

"Україна створила нову законодавчу основу, яка значною мірою покращує правову систему з цього питання. Великим досягненням є започаткування державного фінансування політичних партій", - йдеться в документі.

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Також в GRECO привітали той факт, що були вжиті "важливі заходи", наприклад, з гармонізації та вдосконалення законодавства про прозорість фінансування політичних партій з правилами фінансування виборчих кампаній.

"На сьогодні реформи мають формат поправок до законодавства, й Україна ще має виконати багато вимог. Особливо це стосується створення нового контрольного органу - Національного агентства з питань запобігання корупції та фінансування політичних партій", - наголошується в доповіді.