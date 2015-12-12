Порошенко назвав головними завданнями на наступний рік успіх у боротьбі з корупцією та досягнення миру на Донбасі
21:59, 12 грудня 2015Політика
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Президент Петро Порошенко назвав головними завданнями на наступний рік успіх у боротьбі з корупцією та досягнення миру на Донбасі.
Серед завдань на 2016 рік Порошенко назвав досягнення миру на Донбасі \ Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час форуму депутатів місцевих рад партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».
Читайте такожПорошенко: антиукраїнська п'ята колона зазнала значних втрат«Тоді, коли ми продемонструємо перші успіхи в боротьбі з корупцією нагорі, ми отримаємо моральне право розпочати наступ на побутову корупцію, з якою перш за все стикаються люди», - зазначив він.
За словами Порошенка саме це завдання є головним на наступний рік, поруч із досягненням миру на Донбасі.
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