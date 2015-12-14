Деканоїдзе анонсувала звільнення начальника поліції Києва
20:02, 14 грудня 2015Політика
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Голова Національної поліції Хатія Деканоїдзе анонсувала звільнення Олександра Терещука з посади начальника Головного управління Національної поліції у Києві.
Деканоїдзе просить звільнити начальника поліції Києва / Facebook
Про це вона написала у своєму "Твіттері".
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Деканоїдзе повідомила, що подала відповідні документи міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.
"Я подала документи міністру МВС про звільнення пана Терещука з посади начальника ГУНП Києва. Сподіваюся на підтримку на всіх рівнях", - написала глава відомства.
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