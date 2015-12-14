Деканоїдзе анонсувала звільнення начальника поліції Києва

Про це вона написала у своєму "Твіттері".

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Деканоїдзе повідомила, що подала відповідні документи міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

"Я подала документи міністру МВС про звільнення пана Терещука з посади начальника ГУНП Києва. Сподіваюся на підтримку на всіх рівнях", - написала глава відомства.

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