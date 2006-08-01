Симоненка не запросили на консультації

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявляє, що його не запрошували на консультації з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ про розпуск парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Якщо ця інформація (про консультації з приводу розпуску парламенту – УНІАН) відповідає дійсності, то Президент повинен скликати лідерів фракцій і керівництво Верховної Ради. Але я поки що про це нічого не знаю», - сказав П.СИМОНЕНКО.

Лідер КПУ також вважає, що Президент України не має права розпускати парламент, оскільки не виконав норму Конституції про подачу представлення кандидатури на посаду прем`єр-міністра в Верховну Раду. «Крім того, антикризова коаліція досі не почула конкретних зауважень глави держави стосовно кандидатури, запропонованої коаліцією», - пояснив він.

П.СИМОНЕНКО також повідомив, що у випадку, якщо Президент до 2 серпня не внесе до парламенту кандидатуру лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на посаду прем`єра, то фракція КПУ ініціюватиме прийняття рішення про призначення прем`єр-міністра в Верховній Раді.

У свою чергу, народний депутат з фракції Соціалістичної партії України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ і один із лідерів Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ також висловили сумнів щодо розпуску парламенту. «Я не думаю, що Президент піде на неконституційний крок», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ. «Я нічого про ці консультації не знаю», - сказав Є.КУШНАРЬОВ.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба Президента України повідомила, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО планує провести сьогодні консультації, відповідно до статті 90 Конституції України, про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України з головами депутатських фракцій, головою Верховної Ради України і його заступником. Прес-служба зазначала, що в першій половині дня Президент вже провів зустрічі з керівниками фракцій БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО і блоку «Наша Україна» Романом БЕЗСМЕРТНИМ. Запланована зустріч з лідером фракції Партії регіонів Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.