Порошенко: Україна візьме участь у військових навчаннях "Щит" на території Польщі

Україна візьме участь у військових навчаннях «Щит» на території Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою сьогодні у Києві.

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«Впевнений в тому, що ті очікування, які на сьогодні реалізує цей проект (литовсько-польсько-української - УНІАН) бригади, вони будуть реалізовані під час участі України у військових навчаннях, в тому числі ми сьогодні обговорювали можливу участь України у навчаннях «Щит» на території Польщі», - зазначав він.

«Ми з вдячністю приймаємо цю пропозицію і думаю, що цей новий формат взаємодії збройних сил зроблять ситуацію в цих непростих умовах безпеки більш надійнішою», - додав Порошенко.