Головою Запорізької облради обрано Самардака

Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 15 грудня, на третьому пленарному засіданні першої сесії Запорізької облради VII скликання: за Григорія Самардака проголосували 62 з 66 депутатів, які брали участь у роботі сесії.

Під час сесії депутати обрали також на пост першого заступника голови Запорізької облради представника політичної партії «Опозиційний блок» Єгора Семенкова і на пост заступника голови облради Владислава Марченко - представника політпартії «Об'єднанні «Самопоміч».

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Самардак повідомив журналістам, що у зв'язку з обранням його на пост голови Запорізької облради звернувся до президента України із заявою про звільнення з посади голови Запорізької облдержадміністрації.

Виконуючим обов'язки голови Запорізької ОДА став Костянтин Бриль, який до останнього часу обіймав посаду першого заступника голови Запорізької ОДА.