Ющенко вражений поїздкою на Соловки

Президент Віктор ЮЩЕНКО вражений своєю поїздкою на Великий Соловецький острів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на початку двосторонньої зустрічі з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

На запитання Президента РФ про враження В.ЮЩЕНКО від поїздки на Соловки, Президент України сказав, що «це дивовижне місце», особливо в духовному сенсі. За словами В.ЮЩЕНКА, там потрібно пробути бодай декілька днів, аби відчути всю його велич.

У свою чергу, Д.МЕДВЕДЄВ відзначив, що Соловки є «місцем спільної трагедії». За його словами, воно монументальне для всіх народів колишнього Радянського Союзу.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня в рамках робочого візиту до Росії В.ЮЩЕНКО відвідав Соловецький монастир (Архангельська область), який розташований на Великому Соловецькому острові.

Президент України також побував у музеї ГУЛАГу, поклав квіти до Меморіалу пам`яті жертв ГУЛАГу, до пам`ятника останньому кошовому отаманові Запорізької Січі Петру Калнишевському і до Пам`ятного хреста на Старому Соловецькому кладовищі.