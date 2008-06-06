У БЮТ визнали, що фактично нічого не можуть зробити зі своїм "біженцем"

Фракція Блоку Юлії Тимошенко вимагатиме від народного депутата Ігоря РИБАКОВА написати заяву про вихід з фракції та про дострокове припинення депутатських повноважень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після закінчення засідання фракції заявив народний депутат від БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

В той же час фракція не виключатиме І.РИБАКОВА зі свого складу.

«Ми не виключатимемо його з фракції, однак засудили його зраду», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на пленарному засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря Рибакова (фракція БЮТ) та Юрія БУТА (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) про вихід із коаліції.