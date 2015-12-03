Григоришин: ДТЕК - це механізм для перекачування грошей до кишені Януковича, Ахметова та Яценюка

Справедлива ринкова ціна електроенергії, яку енергохолдинг ДТЕК Ріната Ахметова відпускає на ринок, повинна становити 60 копійок.

Про це заявив бізнесмен і один з ключових гравців на українському енергоринку Костянтин Григоришин в інтерв'ю журналу "Новое время".

"ДТЕК з моєї точки зору - це механізм для перекачування грошей від споживача до кишені Януковича, Ахметова, Яценюка. Я про це відверто кажу. Є неефективна компанія, яка замість того, щоб скорочувати витрати і продавати електроенергію за ціною з рентабельністю, яка відповідає її монопольному статусу, штучно роздуває витрати і отримує надприбуток", - заявив він.

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Бізнесмен підкреслив, що справедлива ринкова ціна на електроенергію, яку ДТЕК відпускає на ринок, повинна становити 60 копійок.

"Сьогоднішній тариф - 95 коп., а хоче ДТЕК продавати її за 1,5 грн. І не виключено, що цього доб'ється, користуючись труднощами зимового періоду. Куди ці гроші діваються? Це спосіб вимивання грошей з системи", - резюмував Григоришин.

Повне інтерв'ю Костянтина Григоришина читайте у друкованому випуску журналу "Новое время" завтра, 4 грудня.