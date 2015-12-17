Податковий кодекс під франшизою PriceWaterHoouseCoopers готували самозванці - нардеп

Про це заявив депутат фракції «Народний фронт» у Верховній Раді, член профільного комітету з питань податкової і митної політики Олександр Кірш.

Він назвав документ вкрай непрофесійним і «ворожим». «Кодекс, по-перше, був вкрай невчасно підготовлений – його потрібно було по закону підготувати за півроку до вступу в силу, а не «під ялинку», - зазначив депутат.

За його словами, документ «знищує економіку цілими кластерами, роблячи неможливим існування сільського господарства, якому залишається 25% від колишньої спецрежиму, знищує єдиноподатників, частина з яких буде платити в три рази більше, ніж раніше, робить абсолютно немислимим податок на нерухомість, під який підпадають навіть склади і житло».

«Ну і, звичайно, просто знущається над малим і середнім бізнесом в цілому, коли одночасно неможливо бути ні в малому, ні у середньому бізнесі, ні засновником, ні в сільському господарстві – йдеться просто про знищення економіки цілими пластами», додав Олександр Кірш.

«Скажімо, 36% сумарний податок з дивідендів, 18% - податок на прибуток і 18% - прибутковий податок. Чи можемо ми собі представити більше знущання над інвесторами, ніж обов'язок їх платити з дивідендів 36%?» - аргументував депутат.

«Звичайно, це ворожий кодекс, який підготовлений вкрай непрофесійно», - вважає політик.

При цьому він повідомив, що автором документа є не Мінфін і не Мінекономіки. «Це робив PriceWaterHoouse, самозванна фірма, яка привласнила собі назву відомої всьому світу компанії (PriceWaterHoouseCoopers), купивши франшизу», - пояснив депутат.

«До PriceWaterHoouseCoopers вона, крім франшизи, не має ніякого відношення, і вже не вперше вона тиранить всю країну своїми кодексами. В цей раз знову – Мінфін і Мінекономіки не готували Податковий кодекс – просто самозванці з PriceWaterHoouse дуже підвели і президента, і прем'єр-міністра вкрай непрофесійним Податковим кодексом», - резюмував Олександр Кірш.