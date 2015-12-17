Савченко просить взяти Корбана на поруки

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook сам Корбан.

За його словами, він отримав особистий лист від Савченко, в якому та розповіла про своє просте довоєнне життя, про свою сім'ю і життєві переконання.

"Я не знайомий з нею особисто, але добре знаю її сестру і можу підкреслити, що саме такі люди є основою державності", - підкреслив Корбан.

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Лідер УКРОПу також заявив, що "у свій час, на жаль, безрезультатно, намагався взяти участь в долі цієї мужньої жінки".

"Разом з Володимиром Рубаном ми домовилися з Безлером про те, щоб обміняти Савченко на диверсантку з Російської Федерації, яка перебувала в руках СБУ. Але тоді, в червні 2015 влада не дала згоди на цей обмін, і Надя опинилася в полоні... Сьогодні їй гірше, ніж мені. Тим не менш, вона знайшла можливість мене підтримати як народний депутат України. Разом з листом Надія Савченко передала мені клопотання про взяття на поруки", - написав він.

Корбан повідомив, що завтра на засіданні Печерського районного суду Києва о 9:45 у його справі буде свідчити сестра Надії Савченко Віра.

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