МЗС обурене продовженням арешту Савченко до 16 квітня

Про це повідомляє департамент політики та комунікацій Міністерства закордонних справ.

Як підкреслили в МЗС, «російський суд послідовно демонструє замовний і політичний характер сфабрикованої проти Надії Савченко справи, що виявляється у повному нехтуванні її правами, відмові у розгляді зібраних правоохоронними органами України матеріалів, наданих захистом у підтвердження непричетності Надії Савченко до висунутих звинувачень».

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Українське зовнішньополітичне відомство підкреслює, що Росія відверто ігнорує статус Савченко: «Російська сторона продовжує відверто ігнорувати статус Надії Савченко як члена Парламентської асамблеї Ради Європи, яка користується імунітетом, підтвердженим ПАРЄ».

У МЗС зазначили, що «такі цинічні дії російської влади викликають особливу стурбованість і спонукають Надію Савченко до відновлення голодування як єдиного засобу протидії свавіллю так званого російського «правосуддя».

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У зв'язку з цим відомство вимагає від російської сторони негайно припинити «зухвалу розправу» над Савченко та іншими громадянами України, які незаконно утримуються під вартою на території Росії.

МЗС також закликає міжнародне співтовариство спільно виступити на захист життя, безпеки та загальнолюдських прав громадян України – політичних в'язнів Російської Федерації, які стали заручниками її агресивної політики проти України.