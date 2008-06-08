У Росії кажуть, що питання Чорноморського флоту не на часі
16:44, 08 червня 2008Політика
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МЗС не бачить практичної необхідності
МЗС Росії не бачить практичної необхідності для початку переговорів щодо виведення Чорноморського флоту Росії із Севастополя, заявив перший заступник міністра закордонних справ Андрій ДЕНИСОВ.
«Ми не бачимо у цьому ніякої практичної необхідності. Немає таких тем, які нам треба заздалегідь обговорювати», - сказав він.
«Це не те питання, яке зараз треба розглядати. Є час, усе ми встигнемо зробити», - сказав перший заступник міністра закордонних справ РФ, повідомляє «Газета.Ру».
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