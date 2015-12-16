Кабмін рекомендує Порошенку звільнити голів Запорізької та Херсонської ОДА
Як відомо, Кабінет міністрів може тільки рекомендувати президентові звільнити голів ОДА, а звільняє їх глава держави.
Кабінет міністрів України ухвалив рішення рекомендувати президентові України звільнити голів Запорізької і Херсонської обласних державних адміністрацій.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр соціальної політики Павло Розенко та міністр молоді і спорту Ігор Жданов повідомили журналістів після засідання уряду.
Вони зазначили, що прийнято рішення про звільнення (рекомендації), зокрема губернатора Херсонської області Андрія Путилова та Запорізької — Григорія Самардака.
"Декількох губернаторів звільнили у зв'язку з переходом на іншу роботу", - сказав Розенко.
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"Путилова і Запорізького Самардака", - додав Жданов.
Як відомо, Кабінет міністрів може тільки рекомендувати президентові звільнити голів ОДА, а звільняє їх глава держави.
Як повідомляв УНІАН, Путилов був призначений головою Херсонської ОДА у вересні 2014 року.
Самардак обіймав посаду голови Запорізької ОДА з квітня 2015 року. Однак із обранням головою Запорізької облради подав президентові заяву про звільнення.