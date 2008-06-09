Бут пояснив свій вихід з коаліції

Юрій Бут, що пройшов до парламенту за квотою "Народної самооборони" прокоментував "Сегодня" свій вихід з коаліції.

"Раз вже я заявив про свій вихід, то це означає, що я припиняю брати участь у голосуваннях коаліції, її засіданнях і зборах. Своє рішення можу пояснити тим, що зараз там домінує БЮТ, а ця політична сила фактично протистоїть політиці президента. Іноді відбувалися абсолютно надопустимі факти, як, наприклад, те, що коаліція вирішила заблокувати трибуну перед виступом в парламенті Ющенка, або спроби провести антинародні закони. Вийшло, що парламентська більшість перестала виконувати свої обіцянки, які дала народу, перестала бути опорою Ющенка в парламенті", - відзначив нардеп.

"Репресій" у зв`язку з своїм рішенням пан Бут не боїться. А те, що такі цілком реальні, вже недвозначно заявив "нунсівець" Роман Зварич. Він звернувся в ГПУ і СБУ з проханням перевірити інформацію про співпрацю Бута з ФСБ Росії, а крім того, перевірити законність отримання Бутом українського громадянства. На ці заяви Зварича сам Бут відповів, що це все чутки і плітки, які не мають відношення до реальності, а всі документи він одержав законно, пише газета.