Ющенко замінив Васюника заступником Балоги

Президент України Віктор Ющенко вніс зміни до власного указу від 2005 року «Про Політичну раду при Президентові України». Згідно з указом № 526/2008 від 9 червня 2008 року, віце-премєр з гуманітарних питань в уряді Тимошенко Іван Васюник – звільнений від виконання обов’язків секретаря Політради при голові держави.

Замість нього секретарем політради Президент призначив Андрія Кислинського - заступника глави Секретаріату Президента України.

Нагадаємо, що 30 травня Іван Васюник у своєму виступі на засіданні політради "Народний Союз Наша Україна" підтримав позицію уряду Тимошенко, який “наважився розірвати кабальну угоду з приводу шельфу” з компанією Vanco Prykerchenska, угоду з якою було підписано у присутності Президента Ющенка. “Наголошую, що якщо буде інша коаліція, до якої дехто закликає, і буде інший уряд, то “Венко-Прикерченська” повернеться, чи замість неї ми отримаємо ще десятки інших „венків”, - додав Васюник.

21 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

А 4 червня Президент України Віктор Ющенко підписав указ, яким в дію введено рішення РНБО від 30 травня ц.р., де, серед іншого, дії Кабінету міністрів України “зі створення системних бар`єрів при залученні недержавних інвестицій в освоєння вуглеводневого потенціалу української частини континентального шельфу, зокрема, пов`язаних із невиконанням Кабінетом міністрів України зобов`язань за Угодою про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією «Венко Інтернешнл лтд» та припиненням участі держави в цій Угоді”, визнаються такими, що не відповідають національним інтересам України та створюють загрозу національній безпеці України в економічній сфері.