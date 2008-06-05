Васюник: якщо буде інший уряд, то ми отримаємо десятки інших Vanсo

Віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК заявляє, що уряд Юлії ТИМОШЕНКО довів, що він здатний захищати національні інтереси, і що це - “український уряд”.

Про це І.ВАСЮНИК заявив під час виступу на засіданні Політради партії "Народний Союз Наша Україна" 30 травня 2008 року, який має у своєму розпорядженні УНІАН.

“Наш уряд має як досягнення, так і невдачі. Невдачі були як з вини уряду, так і внаслідок вставляння палок в колеса. Але мушу сказати, що хоча б через одне цей уряд варто було створювати... Уряд наважився розірвати кабальну угоду з приводу шельфу”, - заявив І.ВАСЮНИК, додавши, що цей Кабмін вже не відступиться від цього.

“І це - не останній крок до здобуття Україною енергетичної незалежності. Наголошую, що якщо буде інша коаліція, до якої дехто закликає, і буде інший уряд, то “Венко-Прикерченська” повернеться, чи замість неї ми отримаємо ще десятки інших „венків”, - додав він.

Повністю виступ Івана ВАСЮНИКА на засіданні Політради НСНУ читайте тут.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

Пізніше Vanco International передала всі права і обов`язки за УРП компанії Vanco Prykerchenska.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco початок міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

21 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

Водночас, 4 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким в дію введено рішення РНБО від 30 травня ц.р., де, серед іншого, дії Кабінету міністрів України “зі створення системних бар`єрів при залученні недержавних інвестицій в освоєння вуглеводневого потенціалу української частини континентального шельфу, зокрема, пов`язаних із невиконанням Кабінетом міністрів України зобов`язань за Угодою про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна та компанією «Венко Інтернешнл лтд» та припиненням участі держави в цій Угоді”, визнаються такими, що не відповідають національним інтересам України та створюють загрозу національній безпеці України в економічній сфері.

Також РНБО запропонувала Президентові України розглянути питання щодо зупинення дії розпорядження Кабінету міністрів України від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом міністрів України та компанією «Венко інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».