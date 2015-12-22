Україна опинилася серед корумпованих "крихких держав" – міжнародні рейтинги

Про це свідчать дані міжнародних рейтингів, які сьогодні оприлюднила група незалежних експертів і журналістів у рамках нового проекту "Україна у глобальних рейтингах", передає "Радіо Свобода".

"В економічних рейтингах Україна погіршила або ж не покращила свої позиції у порівнянні з минулим роком, і це свідчить, серед іншого, про те, що реформи йдуть повільно. Щодо суспільства, то Україна у міжнародному рейтингу посідає достатньо високі позиції. У нас є проблеми у боротьбі з корупцією, Україна не вирвалася з пулу корумпованих країн, в якому перебувала ще два-три роки тому і після Майдану ситуація суттєво не змінилась", – повідомила координатор проекту Севгіль Мусаєва-Боровик.

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За її словами, саме високий рівень корупції і повільний темп реформування держсектору спричинили потрапляння України у категорію "крихких держав".

Зазначається, що у розробці проекту "Україна у глобальних рейтингах" взяли участь громадські активісти, журналісти і науковці.

Нагадаємо, раніше Організація Об'єднаних Націй випустила черговий щорічний звіт про розвиток людського потенціалу "Індекс людського розвитку". Україна в ньому посіла 81-е місце з майже 200 країн. У 2014 році вона займала 83 позицію.