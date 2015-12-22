В ОБСЄ заявили, що Тристороння контактна група працюватиме й у 2016 році

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сайдік сказав у Мінську за підсумками останнього засідання контактної групи у 2015 році.

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"Сьогодні відбулася остання зустріч в цьому 2015 році, але не остання зустріч Тристоронньої контактної групи та її чотирьох робочих підгруп. Повна реалізація Мінських угод вимагає подальшої наполегливої роботи, і ми будемо докладати усіх наших зусиль в цьому напрямку в новому, 2016 році", - заявив Сайдік.

Він заявив, що Тристороння контактна група продовжуватиме роботу, щоб Мінські угоди були виконанні. Сайдік сказав, що Мінські угоди будуть діяти, поки сторони їх не виконають повністю.

Раніше сьогодні Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі за участю представників України, Російської Федерації та ОБСЄ домовилася про повне припинення вогню на лінії зіткнення з 00.00 у ніч на 23 грудня.