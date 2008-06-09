Пам'ятник "Жертвам УПА" в Луганську не пройшов прокуратуру

Прокуратура міста Луганськ внесла протест на рішення сесії міської ради від 25 квітня про створення комісії з вивчення питання щодо можливості спорудження у Луганську пам’ятника жертвам ОУН-УПА.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні внутрішньої політики міськвиконкому.

Протест прокуратури депутати розглянуть на черговій сесії міської ради, яка відбудеться наприкінці червня.

Між тим якщо у Луганську можливість побудови пам’ятника ще лише вивчають, то у місті Сватове спорудження пам’ятного знаку вже майже завершено.

Це стела висотою 1,5 метри, яка вбудована в уже існуючий меморіал пам’яті загиблим під час Великої Вітчизняної війни. Будувався пам’ятний знак ударними темпами згідно з рішенням Сватівської міської ради від 7 травня 2008 року «Про встановлення пам’ятного знаку землякам-сватівчанам, які загинули у післявоєнні роки на території Західної України від рук українських націоналістів».