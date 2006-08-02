Представники УНП пройдуть ходою до Секретаріату Президента

Представники Української народної партії сьогодні пройдуть ходою від пам’ятника Тарасу Шевченку до Секретаріату Президента України з вимогою до глави держави Віктора ЮЩЕНКА розпустити Верховну Раду України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УНП, зазначивши, що біля пам’ятника Кобзарю вже зібралися кілька тисяч осіб.

Початок ходи – о 10.00. УНП пройде вулицями: бульвар Шевченка – Хрещатик – Майдан Незалежності – Грушевського Шовковична – Лютеранська - Банкова.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Українська народна партія закликала Президента України розпустити парламент.

“За 4 місяці, що минули після березневих виборів, Верховна Рада України довела свою неспроможність вирішувати складні питання, що стоять перед українським суспільством. Це пов’язано з тим, що, внаслідок застосування маніпулятивних виборчих технологій до парламенту потрапили лише партії і блоки, що представляють політико-бізнесові угрупування, які ведуть непримиренну війну за перерозподіл власності”, - наголошувала УНП.

УНП закликає В.ЮЩЕНКА ”проявити рішучість і послідовність у захисті української державності від зазіхань з боку кланово-олігархічної Верховної Ради і призначити позачергові вибори парламенту”. На думку членів партії, це дасть змогу в результаті дострокових виборів сформувати дієздатну Верховну Раду і уряд професіоналів, що “виконуватимуть виборчу програму Президента, а не замовлення кланів”.