Корбан звинуватив співробітників ГПУ у зриві його медекспертизи

Про це Геннадій Корбан написав на своїй сторінці в Фейсбук.

"31 грудня, строго під Новий рік закінчується термін мого домашнього арешту. З наближенням цієї дати слідчі Генеральної прокуратури здійснюють все більше і більше процесуальних зловживань. Їм треба або продовжити термін, або відпустити", - повідомив Корбан.

На даний момент політик продовжує лікування у вигляді стаціонару на дому.

За його словами, вчора до нього прийшли працівники міліції і вручили повістку про проведення медекспертизи у Дніпропетровському обласному діагностичному центрі.

"Я, як пристойний чоловік, погодився приїхати, і не підвів - рівно о 9:00 був на місці, в кабінеті головного лікаря. І тут сталася несподіванка - на обстеження з'явилися шість співробітників Генеральної прокуратури разом з Головним і допотопною відео-камерою в руках", - повідомив Корбан.

"Головний сказав, що постанову про проведення медекспертизи скасовано і нібито нова, інша експертиза призначена в Києві, куди я повинен з'явитися до 18:00, сьогодні", - додав він.

На думку Корбана, експертизу зірвали навмисне, чим шокували медпрацівників і головлікаря.

"Ну що за дебілів Шокін бере на роботу? По-перше, я перебуваю на стаціонарному лікуванні. По-друге, я дав згоду на добровільне проведення експертизи в держмедзакладі, згідно з постановою того ж ГПУ. Ну і третє, як можна фізично встигнути добратися до 18:00 у Київ?", - задається питанням Корбан.

"Пан Шокін, ви хоч проявіть кмітливість і поцікавтеся розкладом авіарейсів і залізничних поїздів на напрямку Дніпропетровськ-Київ. Або купуйте мені чартер", - запропонував політик.

"До всього іншого, мені стало відомо, що дебіли Шокіна паралельно звернулися в Печерський суд з клопотанням про проведення примусової медекспертизи. Від них же і стало відомо. От і чудово, буде чим розважити Печерський суд напередодні Нового року", - сказав Корбан.