Прокурори тиснуть на лікарів, щоб вони дозволили доставити Корбана в суд для вирішення питання його арешту – нардеп
Геннадія Корбана навмисне доправили до Києва начебто для проведення судово-медичної експертизи, аби вручити йому клопотання про зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив народний депутат, член політради УКРОПу Андрій Денисенко, який наразі перебуває в приміщенні інституту Амосова, де обстежують лідера УКРОПу.
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Сюди Геннадій Корбан прибув з власної ініціативи після того, як майже півдня пробув у Бюро судово-медичних експертиз Києва, куди його примусово доправили з Дніпропетровська. Проведення експертизи в Бюро зірвали слідчі ГПУ, які не з’явилися в установі. Крім того, не були готові необхідні для проведення експертизи документи.
Андрій Денисенко повідомив, що «прокурори пробують тиснути на лікарів у кардіоцентрі імені Амосова, щоби отримати висновок про «стабільний стан» пацієнта і, вручивши йому клопотанням про зміну запобіжного заходу якнайшвидше перевезти в «ручний» Дніпровський райсуд Києва.
«Саме зараз все вирішується на консиліумі лікарів кардіоцентру. Прошу всіх небайдужих бути готовими підтримати нас в суді. На Івана Сергієнка, 3», – закликав Денисенко.
Він також додав, що що персональну відповідальність за сваілля слідства у справі Корбана несе «президент України Петро Порошенко і його підручні Шокін, Кононенко, Демчина».
Нагадаємо, лікарі підозрюють у Корбана передінфарктний стан.