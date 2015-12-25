Корбану збираються вручити клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою

Лідеру партії "Українське об’єднання патріотів - УКРОП" Геннадію Корбану слідчі збираються вручити клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою. Про це повідомила керівник прес-служби партії "УКРОП" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

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"Просто зараз Геннадію Корбану, який проходить обстеження в інституті Амосова в Києві, слідчі ГПУ збираються вручити копію клопотання про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту на тримання під вартою. Слідчі вичікують біля палати №15 на шостому поверсі лікарні. За попередніми даними, клопотання може бути розглянуте в Дніпровському суді міста Києва", - написала Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 грудня, близько опівночі у квартирі лідера партії "УКРОП" в Дніпропетровську представники Генеральної прокуратури і СБУ, після чого повезли Корбана до Києва у супроводі шести машин з автоматниками.

Після ночі у дорозі Корбана доправили спочатку до київського госпіталю СБУ для примусового проходження медобстеження, а потім до міського бюро судово-медичної експертизи.