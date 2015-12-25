Через загрозу інфаркту Корбану зробили операцію - УКРОП

Про це кореспонденту УНІАН повідомила керівник прес-служби партії УКРОП Євгенія Кравчук.

Читайте такожАдвокат Корбана пояснила, куди повезли лідера УКРОПу

"За результатами коронографії лікарі інституту Амосова наполягли на негайній операції - подвійному стентуванні, адже була загроза інфаркту", - наголосила прес-секретар.

Вона зазначила, що операція пройшла успішно.

"Зараз Корбан з операційного блоку переведений до реанімації і залишається в лікарні", - сказала Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 грудня, близько опівночі у квартирі лідера партії "УКРОП" в Дніпропетровську представники Генеральної прокуратури і СБУ проводили черговий обшук, після чого повезли Корбана до Києва у супроводі шести машин з автоматниками.

Після ночі у дорозі Корбана доправили спочатку до київського госпіталю СБУ для примусового проходження медобстеження, а потім до міського бюро судово-медичної експертизи.

Сьогодні слідчі ГПУ намагалися вручити Корбану клопотання про зміну запобіжного заходу на тримання під вартою.

Водночас у партії "УКРОП" повідомили, що лікарі Інституту ім. Амосова прийняли рішення про госпіталізацію Корбана.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва виніс рішення про домашній арешт Корбана на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно. У постанові визначено, що Корбан має носити електронний засіб контролю.

Рішення Печерського райсуду оскаржили і захисники Корбана, і Генпрокуратура. Захист вважає обраний судом запобіжний захід незаконним і необґрунтованим, а ГПУ добивається арешту Корбана.