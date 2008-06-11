Лікар Ющенка не бачила симптомів харчового отруєння

Професор Ольга БОГОМОЛЕЦЬ, яка була лікарем Віктора ЮЩЕНКА після його отруєння, стверджує, що не бачила в нинішнього глави держави симптомів харчового отруєння.

Про це вона заявила в інтерв`ю газеті «Комсомольская правда в Украине» від 11 червня 2008 року.

Відповідаючи на запитання чи пов`язаний, на її думку, виклик у Генпрокуратуру з останніми заявами депутата Давида ЖВАНІЇ про те, що хворобу В.ЮЩЕНКА зумовило харчове отруєння, О.БОГОМОЛЕЦЬ зазначила, що така заява - не більше, ніж інсинуація. “Думаю, слідство розраховує, що описи клінічних виявів, які я тоді спостерігала, можуть допомогти встановити істину під час розслідування кримінальної справи. Наголошу, що в ті два роки я не бачила в нього симптомів харчового отруєння або хронічного панкреатиту”, - сказала вона.

О.БОГОМОЛЕЦЬ зазначила, що почала лікувати В.ЮЩЕНКА вже після його отруєння. «Моє завдання полягало в тому, щоб максимально поліпшити зовнішній вигляд пацієнта. Я навіть літала з Віктором Андрійовичем у відрядження. Але потім пішла з посади через вагітність», - сказала вона.

При цьому О.БОГОМОЛЕЦЬ відмовилася розказувати про те, на які запитання їй довелося відповідати у слідчого. «Дев`ятого червня в мою клініку дерматокосметології прийшов працівник Служби безпеки та приніс повістку. Тому у вівторок я півдня була в Генпрокуратурі», - сказала вона.