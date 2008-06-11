Медведько відкликав із суду свою заяву щодо громадянства Жванії

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО сьогодні відкликав зі Святошинського районного суду Києва свою заяву про перегляд рішення Радянського райсуду від 10 вересня 1999 року, яким було підтверджено проживання в Україні з 1991 року народного депутата України Давида ЖВАНІЇ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний документ з цього приводу суду, який розпочав розгляд заяви О.МЕДВЕДЬКА по суті, передав представник Прокуратури.

Наразі суд пішов до нарадчої кімнати для прийняття рішення.

Представники Д.ЖВАНІЇ в суді підтримали такий крок з боку Генпрокуратури. Однак у свою чергу попросили суд залишити заяву О.МЕДВЕДЬКА взагалі без розгляду.

Як зазначив з цього приводу присутній на засіданні суду народний депутат Геннадій МОСКАЛЬ, який подавав таке клопотання, це необхідно для того, щоб Генпрокуратура знову через деякий час не змогла звернутися до суду з цього ж приводу.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно генеральний прокурор звернувся до Святошинського райсуду Києва із заявою про скасування рішень, що дозволили народному депутату Д.ЖВАНІЇ одержати свого часу українське громадянство.

Суть претензій прокуратури полягає суперечності даних щодо часових періодів перебування й проживання Д.ЖВАНІЇ в Україні, які були підставою для прийняття рішень, що дозволили йому одержати українське громадянство.