Тимошенко хоче запровадити з 1 липня погодинну оплату праці шахтарів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наполягає на запровадженні з 1 липня погодинної оплати праці шахтарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«Те, що стосується переходу на погодинну оплату праці, коли іноді самі шахтарі знищують датчики загазованості, і ми не знаємо, як потім і в яких умовах відбувається видобуток вугілля, щоб це відбулося. Ми вже 5 місяців про це говоримо, але це потрібно зробити невідкладно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр послалася на досвід інших держав, що мають розвинену вугледобувну галузь. «Я вас прошу, припиніть потогінну систему, коли люди, заробляючи копійки, вимушені працювати в абсолютно небезпечних умовах. Давайте чітко встановимо термін – з 1 липня ми робимо всі перерахунки і переводимо на погодинну оплату», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також наполягає на необхідності створення ефективної оцінювання умов праці.

«У нас уже багато років існує неефективна система оцінювання умов праці, небезпечних і безпечних умов у шахтах. Якщо там необхідна програма дій, щоб отримати результат, я хотіла б, щоб у цій частині наші заходи було посилено», - зазначила глава уряду.