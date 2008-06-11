Ющенко хоче виставити приватизацію по Тимошенко на світові оглядини
Президент просить не проїдати кошти
Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що українська приватизація повинна проводитися через відкриті міжнародні конкурси.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав в інтерв`ю європейським виданням - французькій газеті La CROIX, німецькій газеті Süddeutsche Zeitung та іспанській газеті АВС.
Зокрема, говорячи про економічну ситуацію в Україні, Президент критично оцінив ряд кроків уряду, зокрема, щодо обмеження експорту зерна та олії, позицію щодо приватизації.
«Я переконаний, що українська приватизація повинна проводитися через відкриті міжнародні конкурси, але я проти того, щоб кошти від приватизації використовувалися на споживання... Найголовніше - це посилює інфляційний маховик», - сказав В.ЮЩЕНКО, нагадавши, що за 5 місяців поточного року інфляція перевищила 13%.
На переконання глави держави, урядова політика має, перш за все, забезпечувати стабільність у державі, а на її базі - розвиток та симетрично вибудовану соціальну політику.
***Щоденна французька газета суспільно-політичного спрямування La CROIX була заснована 120 років тому - на сьогодні її щоденний наклад становить близько 120 тис. примірників.
Найбільша щоденна газета Німеччини Süddeutsche Zeitung була заснована у 1945 році і видається в Мюнхені. Щоденний наклад видання - 500 тис. примірників.
Одна з провідних загальнонаціональних щоденних іспанських газет АВС заснована в 1904 році і має щоденний наклад 280 тис. примірників. Видання має корпункти практично в усіх великих столицях світу.