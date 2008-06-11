Ющенко хоче виставити приватизацію по Тимошенко на світові оглядини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що українська приватизація повинна проводитися через відкриті міжнародні конкурси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав в інтерв`ю європейським виданням - французькій газеті La CROIX, німецькій газеті Süddeutsche Zeitung та іспанській газеті АВС.

Зокрема, говорячи про економічну ситуацію в Україні, Президент критично оцінив ряд кроків уряду, зокрема, щодо обмеження експорту зерна та олії, позицію щодо приватизації.

«Я переконаний, що українська приватизація повинна проводитися через відкриті міжнародні конкурси, але я проти того, щоб кошти від приватизації використовувалися на споживання... Найголовніше - це посилює інфляційний маховик», - сказав В.ЮЩЕНКО, нагадавши, що за 5 місяців поточного року інфляція перевищила 13%.

На переконання глави держави, урядова політика має, перш за все, забезпечувати стабільність у державі, а на її базі - розвиток та симетрично вибудовану соціальну політику.

***Щоденна французька газета суспільно-політичного спрямування La CROIX була заснована 120 років тому - на сьогодні її щоденний наклад становить близько 120 тис. примірників.

Найбільша щоденна газета Німеччини Süddeutsche Zeitung була заснована у 1945 році і видається в Мюнхені. Щоденний наклад видання - 500 тис. примірників.

Одна з провідних загальнонаціональних щоденних іспанських газет АВС заснована в 1904 році і має щоденний наклад 280 тис. примірників. Видання має корпункти практично в усіх великих столицях світу.