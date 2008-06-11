У Єдиному Центрі закликають ВР не йти на літні канікули

Народний депутат України, член Президії політичної партії “Єдиний центр” Леся ОРОБЕЦЬ пропонує Верховній Раді не йти на літні канікули, доки не будуть прийняті зміни до державного бюджету-2008.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного центру”.

«Сподіваюся, що в уряду вистачить професіоналізму, а в депутатів відповідальності прийняти головний фінансовий документ країни. Держава не може постійно бути заручником коаліційних криз та політичних ігор», - наголосила Л.ОРОБЕЦЬ.

На її думку, країна потребує невідкладних стратегічних заходів, у тому числі зваженої корекції макроекономічних показників на рівні держбюджету.

«Між тим, уряд із незрозумілих причин вкотре повертається до загострення конфлікту між Кабміном і головами обласних державних адміністрацій на ґрунті закликів до стримування цін у ручному режимі», - констатує Л.ОРОБЕЦЬ.

«На жаль, як і місяць тому, «крайньою» у зростанні інфляції уряд намагається зробити місцеву владу, хоча очевидно, що адміністративне втручання в економіку може дати лише короткочасний ефект і надто дорогою ціною: економіка піде в тінь, а якість товарів знизиться» - додала вона.

Л.ОРОБЕЦЬ також не радить впадати в ейфорію від «успіхів» у боротьбі з інфляцією: «Травневі 1,3% мають відверто сезонне пояснення і, водночас, більш ніж удвічі перевищують показники минулих років».

«Якщо ми насправді хочемо, щоб антиінфляційна політика в державі мала довготривалі результати, потрібно налагодити механізм співпраці уряду з губернаторами. Кабмін має навчитися не викликати голів ОДА до Києва задля влаштування публічних розносів, а співпрацювати з ними задля покращення ситуації в регіонах», вважає Л.ОРОБЕЦЬ.