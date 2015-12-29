"Глава законодавчих зборів" Севастополя пішов у відставку

Чалий аргументував своє рішення тим, що не виконується програма розвитку, підтримана севастопольцями минулого року, передає "Крыминформ".

"Вся влада в Севастополі працювала незадовільно, не буду ділити на виконавчу і законодавчу, всі ми відповідальні за результати роботи", – сказав він і натякнув на те, що слідом за ним повинен подати у відставку і губернатор Севастополя Сергій Міняйло.

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