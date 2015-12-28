"Глава" окупованого Криму анонсував кадрові перестановки в "уряді" півострова

Про це заявив "глава" півострова Сергій Аксьонов, передає ТАСС.

"До кінця року ще відбудуться кадрові зміни", - сказав він і додав, що щодо деяких чиновників ведуться перевірки та "інформація передається до правоохоронних органів".

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За словами "глави" Криму, всі чиновники-корупціонери повинні бути публічно засуджені.

При цьому, на думку Аксьонова, кримські чиновники виконали велику роботу.

Як повідомляв УНІАН, в уряді РФ висловили сумнів у "професіоналізмі і якості роботи" керівництва окупованого Криму і доручили Мінекономіки і Мінфіну внести пропозиції про покарання влади півострова.