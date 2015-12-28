"Глава" окупованого Криму анонсував кадрові перестановки в "уряді" півострова
13:25, 28 грудня 2015Суспільство
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У так званому уряді окупованого Криму до кінця року відбудуться кадрові перестановки.
REUTERS
Про це заявив "глава" півострова Сергій Аксьонов, передає ТАСС.
"До кінця року ще відбудуться кадрові зміни", - сказав він і додав, що щодо деяких чиновників ведуться перевірки та "інформація передається до правоохоронних органів".
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За словами "глави" Криму, всі чиновники-корупціонери повинні бути публічно засуджені.
При цьому, на думку Аксьонова, кримські чиновники виконали велику роботу.
Як повідомляв УНІАН, в уряді РФ висловили сумнів у "професіоналізмі і якості роботи" керівництва окупованого Криму і доручили Мінекономіки і Мінфіну внести пропозиції про покарання влади півострова.
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