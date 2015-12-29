Окупований Крим накрила хвиля звільнень: після Чалого у відставку подали два "міністри"

Про це повідомило джерело в "Раду міністрів" окупованого Росією Криму, передає "Крыминформ".

За його словами, вже завтра колективу "мінфіну" буде представлений новий керівник – нею стане нинішній перший заступник міністра" Ірина Ківіко.

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Посаду "міністра промислової політики" анексованого Криму до призначення керівника буде виконувати "перший заступник міністра" Костянтин Равич.

Раніше сьогодні Олексій Чалий добровільно склав із себе повноваження "голови закзборів" Севастополя.

Нагадаємо, "глава" півострова Сергій Аксьонов заявляв, що в так званому уряді окупованого Криму до кінця року відбудуться кадрові перестановки.