Яценюк підбив підсумки роботи Кабміну за 2015 рік (подію завершено)

16:27, 29 грудня 2015
Політика
160 0

Глава Кабміну Арсеній Яценюк проводить прес-конференцію, на якій підіб'є підсумки роботи уряду за 2015 рік.

Фото УНИАН

Зазначається, що під час заходу прем'єр представить всі законопроекти, затверджені Радою за пропозицією Кабміну.

Нагадаємо, Яценюк 11 грудня провів у парламенті презентацію досягнень та планів центральної виконавчої влади на 2016 рік, яка закінчилася інцидентом з представником пропрезидентської фракції Олегом Барною.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter