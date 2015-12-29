Яценюк підбив підсумки роботи Кабміну за 2015 рік (подію завершено)
16:27, 29 грудня 2015Політика
160 0
Глава Кабміну Арсеній Яценюк проводить прес-конференцію, на якій підіб'є підсумки роботи уряду за 2015 рік.
Прем'єр проводить підсумкову прес-конференцію / Фото УНІАН
Зазначається, що під час заходу прем'єр представить всі законопроекти, затверджені Радою за пропозицією Кабміну.
Нагадаємо, Яценюк 11 грудня провів у парламенті презентацію досягнень та планів центральної виконавчої влади на 2016 рік, яка закінчилася інцидентом з представником пропрезидентської фракції Олегом Барною.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter