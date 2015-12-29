Яценюк підбив підсумки роботи Кабміну за 2015 рік (подію завершено)

Зазначається, що під час заходу прем'єр представить всі законопроекти, затверджені Радою за пропозицією Кабміну.

Нагадаємо, Яценюк 11 грудня провів у парламенті презентацію досягнень та планів центральної виконавчої влади на 2016 рік, яка закінчилася інцидентом з представником пропрезидентської фракції Олегом Барною.