"Інцидент виходить поза межі": Гройсман ініціює відсторонення Барни від участі в пленарних засіданнях

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Сьогоднішній інцидент у Верховній Раді виходить взагалі за всякі межі. Кожен має право на свою оцінку дій уряду. В парламенті ми повинні говорити об'єктивно і про те, що зроблено, і про те, що заслуговує критики. Але ніхто не має права на те, що зробив депутат Барна. У всіх є фізична сила, але її застосування в парламенті взагалі неприпустимо. У такій ситуації кожен, хто бере слово, повинен проявити мудрість, заспокоїти ситуацію, а не підбурювати її. Я підтримую рішення "Блоку Петра Порошенка" щодо виключення цього депутата з фракції. І я буду ставити питання про відсторонення його від участі у засіданнях Верховної Ради у відповідності з тією нормою регламенту, яку ми прийняли ще навесні. Треба, нарешті, викорінити силові конфлікти в Раді, і ми повинні жорстко реагувати на такі ситуації", - вважає спікер.

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Як повідомляв УНІАН, під час виступу у Верховній Раді прем'єр-міністра Яценюка депутат Олег Барна з фракції «Блок Петра Порошенка», що збирає підписи за висловлення недовіри уряду, підійшов до трибуни і поклав букет червоних троянд, перев'язаний чорною траурною стрічкою. Після цього Барна виніс Яценюка з трибуни. До Барні підбігли депутати з фракції «Народний фронт» і стали його бити. До цієї бійки приєдналися депутати від БПП.

Після інциденту лідер фракції БПП Юрій Луценко попросив вибачення від імені фракції за інцидент з Барною.

Пізніше стало відомо, що Барну з фракції виключили.