Тимошенко відвідає атомну електростанцію

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Запорізької області.

Як передає кореспондент УНІАН, в ході поїздки глава уряду проведе нараду з адміністративно-господарським активом регіону, відвідає Запорізьку атомну електростанцію (місто Енергодар), де ознайомиться з роботою енергоблока №6 і проведе нараду щодо стану і перспектив розвитку ядерної енергетики і атомної промисловості України.

Крім того, в Запоріжжі Ю.ТИМОШЕНКО ознайомиться з ходом будівництва автотранспортної магістралі через Дніпро.