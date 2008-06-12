Ющенко привітав Медведєва і братній російський народ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА з нагоди державного свята - Дня Росії.

“Наші народи завжди були та залишаються найближчими сусідами, яких пов`язують історичні стосунки дружби, довіри і взаєморозуміння”, - зазначається у привітанні, обнародуваному на офіційному сайті глави Української держави.

В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що українсько-російське стратегічне партнерство активно розвиватиметься і надалі в дусі добросусідства, на основі прагматизму та взаємної вигоди.

Він глибоко переконаний, що і Україна, і Росія, демонструючи незмінну відданість відкритому та передбачуваному партнерству, зроблять вагомий внесок у побудову нової архітектури європейської безпеки, яка б повною мірою відповідала нинішнім політичним реаліям і викликам третього тисячоліття.

“Спільними зусиллями ми зуміємо досягти конкретних результатів у поглибленні двосторонньої співпраці, реалізації досягнутих домовленостей в ім`я добробуту та процвітання наших народів”, вважає глава Української держави.

В.ЮЩЕНКО побажав Д.МЕДВЕДЄВУ та його близьким міцного здоров`я, щастя та нових звершень, а братньому російському народові – миру і процвітання.