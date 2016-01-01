Клімкін побажав українцям провести 2016-й рік з "вогнем в очах"

01:36, 01 січня 2016
Політика
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Глава Міністерства закордонних справ України привітав співгромадян з Новим роком.

фото: УНИАН

Відповідне привітання він розмістив на своїй сторінці у Twitter.

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"З Новим Роком! У чомусь ми вже перемогли у 2015, а в іншому переможемо у 2016! Бажаю всім провести цей рік з вогнем в очах і драйвом в діях)", - наголосив міністр закордонних справ.

Нагадаємо, раніше сьогодні президент Петро Порошенко привітав українців з Новим роком. У своєму відеопривітанні він згадав бійців АТО, рішення ЄС щодо готовності України до безвізового режиму та ЗВТ з Європейським союзом.

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